Хранилище рассчитано на 8 тысяч куб. м топлива.

Объявлен поиск подрядчиков для разработки проектно-сметной и тендерной документации по проектированию склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) для строящегося аэропорта Омск-Федоровка. Склад предназначен для приема, хранения и отпуска топлива для воздушных судов. Заказчиком выступил Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект».

В рамках первого контракта, начальная стоимость которого составляет 3,6 млн рублей, подрядчик должен разработать объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения для реконструкции хранилища ГСМ емкостью 8 тыс. куб. м. Заявки принимаются до 9 июня.

Второй контракт стоимостью 4,4 млн рублей предполагает проектирование систем инженерно-технического обеспечения склада, включая сети связи, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, трубопроводные системы и другие инженерные сети. Заявки на участие во втором аукционе принимаются до 6 июня.

Работы по реконструкции объекта запланированы на 2026–2028 годы, проектные работы должны быть завершены в 2024–2025 годах. Генеральным проектировщиком аэропорта выступает сам «Аэропроект».

Напомним, что строительством международного аэропорта Омск-Федоровка займется турецкая компания «ЛимакМаращ», которая ранее занималась строительством «G-Drive Арены». Инвестором амбициозного проекта выступает холдинг «Аэропорты регионов». В 2024 году компания подписала с правительством Омской области концессионное соглашение сроком 49 лет. Аэропорт должен быть построен в 2028 году, общий объем выделенных на проект средств составит более 43 млрд рублей. Аэропорт сможет принимать более 3,5 млн пассажиров в год, что в два раза превышает пассажиропоток аэропорта Омск-Центральный.

Также планируется модернизация окружной дороги, соединяющей Федоровку и Александровку, и создание кольцевой развязки. В сам аэропорт уже начали приглашать на работу инженеров. Пока им предлагают работать в офисе в центре Омска.