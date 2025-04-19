Омск-Информ
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·Общество

В процессе реализации проекта нового аэропорта предусмотрено обновление окружной дороги и создание кольцевой развязки.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал о текущих работах по строительству нового аэропорта Омск-Федоровка.

До конца года подрядчик обязан получить одобрение экспертизы, позволяющее запустить строительство в следующем году. Помимо самого аэропорта предусмотрена модернизация окружной дороги между Федоровкой и Александровкой, создание кольцевой развязки, а также разработка документации для прокладки автомагистрали от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной с мостом через реку Омь.

Напомним, что международный аэропорт Омск-Федоровка планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году. Строительные работы возьмет на себя турецкая компания «Лимак Маращ», известная своим участием в создании стадиона «G-Drive Arena».

·Общество

В процессе реализации проекта нового аэропорта предусмотрено обновление окружной дороги и создание кольцевой развязки.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал о текущих работах по строительству нового аэропорта Омск-Федоровка.

До конца года подрядчик обязан получить одобрение экспертизы, позволяющее запустить строительство в следующем году. Помимо самого аэропорта предусмотрена модернизация окружной дороги между Федоровкой и Александровкой, создание кольцевой развязки, а также разработка документации для прокладки автомагистрали от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной с мостом через реку Омь.

Напомним, что международный аэропорт Омск-Федоровка планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году. Строительные работы возьмет на себя турецкая компания «Лимак Маращ», известная своим участием в создании стадиона «G-Drive Arena».