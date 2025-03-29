По некоторым данным, контракт с компанией «ЛимакМаращ» уже подписан.

Строительством международного аэропорта Омск-Федоровка займется турецкая компания «ЛимакМаращ», сообщает портал «СуперОмск». По данным издания, контракт уже подписан. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В Омске «ЛимакМаращ» известна по строительству спортивного комплекса «G-Drive Арена» на Левобережье, домашнего стадиона ХК «Авангарда». Объект был сдан осенью 2022 года и считается одним из лучших хоккейных стадионов в России. До работы в Омске турецкая компания строила аэропортовые комплексы в Ростове-на-Дону, Хабаровске и Кемерово.

Инвестором строительства аэропорта Омск-Федоровка выступает холдинг «Аэропорты регионов». Летом 2024 года компания подписала с правительством Омской области концессионное соглашение сроком 49 лет. Аэропорт должен появиться в 2028 году, общий объем инвестиций в проект составит более 43 млрд рублей. Воздушная гавань сможет принимать более 3,5 млн пассажиров в год, что в два раза превышает пассажиропоток аэропорта Омск-Центральный.