Работать предстоит в центре города, размер зарплаты неизвестен.

На сервисе по поиску работы hh.ru разместили новые вакансии, связанные с реализацией проекта омского аэропорта Федоровка. Компания «Аэропорты регионов» объявила набор трех специалистов в отдел проектирования. Ищут ведущих инженеров по направлениям: АСУ ТП и КИП, электроснабжение, а также инженер общего профиля.

Соискателям необходимо иметь высшее техническое образование и стаж работы в профильной сфере от трех до шести лет. В круг задач специалистов войдет составление и актуализация технической документации, а также проверка корректности проектных решений и инженерных расчетов.

Согласно опубликованной информации, специалистам предстоит работать в офисе, расположенном в центральной части Омска. Размер заработной платы в опубликованных вакансиях не указан.

Напомним, что инвестором строительства аэропорта Омск-Федоровка выступает холдинг «Аэропорты регионов». Летом 2024 года компания подписала с правительством Омской области концессионное соглашение сроком 49 лет. Аэропорт должен появиться в 2028 году, общий объем инвестиций в проект составит более 43 млрд рублей.