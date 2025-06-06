Частое употребление продукта может привести к онкологическим заболеваниям.

Врач предупредила, что определенные пищевые предпочтения способны повышать риск развития онкологических заболеваний.

Ли Сицзинь Daily Mirror. Такая угроза возникает при чрезмерном употреблении острого перца, сообщила врач-гематолог, онкологDaily Mirror.

Доктор обратила внимание, что перец, полезный в небольших количествах, в избыточных дозах может приводить к постоянному раздражению слизистой оболочки желудка, что со временем увеличивает риск злокачественных новообразований.

Кроме того, специалист напомнила, что табачные изделия, алкоголь и соленые овощи оказывают негативное воздействие на желудок, усугубляя вероятность развития опухолей.

Между тем, по словам врача, нерегулярные приемы пищи сами по себе не влияют отрицательно на здоровье органа и не повышают вероятность появления онкологических заболеваний.