Частое употребление продукта может привести к онкологическим заболеваниям.
Врач предупредила, что определенные пищевые предпочтения способны повышать риск развития онкологических заболеваний.
Такая угроза возникает при чрезмерном употреблении острого перца, сообщила врач-гематолог, онколог Ли Сицзинь Daily Mirror.
Доктор обратила внимание, что перец, полезный в небольших количествах, в избыточных дозах может приводить к постоянному раздражению слизистой оболочки желудка, что со временем увеличивает риск злокачественных новообразований.
Кроме того, специалист напомнила, что табачные изделия, алкоголь и соленые овощи оказывают негативное воздействие на желудок, усугубляя вероятность развития опухолей.
Между тем, по словам врача, нерегулярные приемы пищи сами по себе не влияют отрицательно на здоровье органа и не повышают вероятность появления онкологических заболеваний.