Общая площадь крытого катка для Сибирского государственного университета физической культуры и спорта превышает 5 тыс. кв. м.

Сегодня, 5 июня, стало известно, что на строящемся крытом катке для СибГУФКа возведены монолитные конструкции, строители приступили к работам по монтажу витражей и облицовке фасадов. Также начинаются внутренние работы

Состоит объект из двух основных блоков: ледовой арены и трехэтажного административно-бытового здания.

Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках комплексной государственной программы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

– Строительство нового ледового комплекса стартовало в 2022 году. Он станет ключевой площадкой для проведения соревнований местного уровня по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, а также тренировок, – отметил замминистра Юрий Гордеев.

На арене будут обустроены телескопические трибуны для зрителей на 200 мест, в административно-бытовом корпусе разместят мастерскую по ремонту инвентаря, помещения проката и заточки коньков и кабинеты персонала. Для зрителей организуют собственный выход на ледовую арену. Он будет отделен от выходов для спортсменов и тренеров.