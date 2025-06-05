Омск-Информ
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·Общество

Антимонопольная служба нашла в ней нарушения.
Омское УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу, которую транслировали «Первый канал», «Россия 24» и «Звезда». Антимонопольной службе не понравилось заявление о том, что в «Альфа-Банке» якобы «лучшая программа лояльности», что «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса» и «Лучший интернет-банк для ИП без сотрудников».
– Объективные критерии сравнения в рекламе не были указаны, – отметили в УФАС.
В связи с этим антимонопольщики сочли, что такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ и вводят потребителей в заблуждение. Отметим, что после вмешательства антимонопольщиков банк перестал крутить ненадлежащую рекламу.
Андрей Андреев
·Общество

Антимонопольная служба нашла в ней нарушения.
Омское УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу, которую транслировали «Первый канал», «Россия 24» и «Звезда». Антимонопольной службе не понравилось заявление о том, что в «Альфа-Банке» якобы «лучшая программа лояльности», что «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса» и «Лучший интернет-банк для ИП без сотрудников».
– Объективные критерии сравнения в рекламе не были указаны, – отметили в УФАС.
В связи с этим антимонопольщики сочли, что такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ и вводят потребителей в заблуждение. Отметим, что после вмешательства антимонопольщиков банк перестал крутить ненадлежащую рекламу.
Андрей Андреев