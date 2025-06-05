Омск-Информ
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·Общество

В ягодах нашли вредителя.
В конце мая сотрудники Россельхознадзора остановили на границе Омской области 20 тонн черешни из Кыргызстана. Партия оказалась заражена восточной плодожоркой. Чтобы не допустить распространение вредителя, груз вернули стране-экспортеру.
Отметим, что с начала года омский Россельхознадзор выявил 16 случаев заражения растительной продукции вредными организмами. В трех случаях это была все та же восточная плодожорка. Также в регион не пустили опасные для будущих урожаев томаты и гранаты.
·Общество

В ягодах нашли вредителя.
В конце мая сотрудники Россельхознадзора остановили на границе Омской области 20 тонн черешни из Кыргызстана. Партия оказалась заражена восточной плодожоркой. Чтобы не допустить распространение вредителя, груз вернули стране-экспортеру.
Отметим, что с начала года омский Россельхознадзор выявил 16 случаев заражения растительной продукции вредными организмами. В трех случаях это была все та же восточная плодожорка. Также в регион не пустили опасные для будущих урожаев томаты и гранаты.