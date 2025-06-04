Партия прибыла из Казахстана.
В конце мая Управление Россельхознадзора по Омской области выявило случай заражения импортной партии томатов опасным карантинным организмом. Партия овощей общим весом более 15 тонн прибыла из Казахстана и предназначалась для поставки на территорию региона.
Данный карантинный контроль проводился на ФКП «Исилькульский». Экспертиза показала, что груз инфицирован вирусом коричневой морщинистости плодов томата (Tomato Brown Rugose Fruit Virus), представляющим угрозу сельскохозяйственному производству.
– Сам вирус очень опасен для тепличных хозяйств, в которых выращиваются томаты. Если этот вирус появится в любой промышленной теплице, за неделю он убьет все находящиеся в ней растения, – сообщили в ведомстве.
Для предотвращения распространения вируса на территории региона Россельхознадзором принято решение вернуть партию товара обратно экспортирующей стороне.
Ранее в Омск пытались провезти томаты с таким же вирусом из Узбекистана.