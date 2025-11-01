Омск-Информ
·Общество

В Омской области перехватили и уничтожили 17 тонн узбекских помидоров

До прилавков супермаркетов не дошла опасная продукция.

К ввозу в Омскую область не допустили партию томатов массой 17 тонн, поступившую из Республики Узбекистан, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Во время фитосанитарного контроля в продукции был выявлен карантинный для России вредитель.

– В ходе отбора образцов и лабораторных исследований в продукции был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата, – сообщили в пресс-службе ведомства.

 Зараженная партия томатов была уничтожена под контролем должностных лиц службы.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что стоимость помидоров в регионе выросла до 250 рублей за килограмм.

