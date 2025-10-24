Скоро будут дороже мяса: в Омске формируется дефицит помидоров

Омские покупатели ругают оптовиков за отсутствие доступных по цене продуктов: до рынков теперь добираться далеко.

Томаты турецкие

В Омске за последние дни сильно взлетел ценник за килограмм помидоров, приблизившись к отметке 250 рублей. Повышение цены на популярный салатный овощ на 44,4 % зафиксировал Омскстат.

Как рассказали «Омск-информу» местные фермеры, из-за особого географического расположения в регионе помидоры в открытом грунте массово не выращивают, тепличные овощи не могут стоить дешево. Отрасль требует значительных затрат на технологии, оборудование, отопление, освещение и систему полива. Потому везут в Сибирь помидоры турецкие, к тому же импортируют томаты из Азербайджана, стран Средней и Центральной Азии.

По данным статистиков, взлетала стоимость огурцов (4,9 %), апельсинов (4,1 %), бананов (3,9 %).

Снижение фиксируют в корнеплодной группе. Так, стала стоить дешевле морковь (35,4 %), картофель (29,4 %), свекла (22,8 %). Но этих овощей в собственных закромах много, спрос на них будет весной. скрин

Спасают киоски

В супермаркетах, работающих в формате «у дома», цены кусаются, к тому же и широкого ассортимента не встретишь. Максимум, что могут предложить, – розовые томаты, черри и сливовидные. Почти не купить азербайджанских помидоров. В магазинах оптовой торговли бакинские томаты стоят 369 руб.

Спасти могут торговцы в киосках и павильонах, там сортов побольше, попадаются даже черри тримикс, цены чуть ниже. Те же розовые стоят 219 руб. Пока еще можно купить свежие овощи местной селекции на сайте бесплатных объявлений, но и там цены стартуют с двух сотен. Литровая банка соленых томатов обходится в 250 руб.

– Ездить за овощами стало неудобно, оптовка «Фрут-сити» находится далеко и неудобно. Из Нефтяников ехать через пробки и мост у Телецентра, потом простоять на светофоре на ул. Волгоградской, – говорит продавец из павильона.

Рынки забиты

По словам покупателей, на Черлакской оптовке подешевле. Но цены растут, и скоро овощи-фрукты станут стоить как в магазине. Сейчас на рынке активно торгует 5-6 точек, к морозам останется еще меньше. Однако руководство отрицает данные о закрытии и продолжает настаивать, что рынок продолжит работать.

– Зиму рынок точно переживет: склады забиты сезонными овощами, в ноябре ждут импортные фрукты, – пишет НГС55 со ссылкой на заместителя директора Черлакской оптовки Владимира Фокина.

Об этом он нашему ресурсу, договоры с оставшимися продавцами заключены до августа 2026 года. К тому же заинтересованность в сохранении площадей есть у тех, кто поставляет продукцию в садики, школы и больницы.

Владимир Фокин рассказал, что для Омска достаточно 200 фур, чтобы наполнить рынок овощами и фруктами, у «Фрут-сити» стоят 400. Товар пропадает, спроса нет, а цены растут.

Таким образом, можно догадаться, что высокие цены на помидоры вовсе не связаны с их дефицитом. А скорее вызваны низким спросом и дефицитом поставок в розничные сети с оптовых рынков. Но есть вероятность, что логистика наладится и томаты снова подешевеют.