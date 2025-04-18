Всего обнаружено 14 тысяч тонн помидоров, зараженных опасным вирусом.
В апреле сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Омской области 14 тонн томатов, зараженных вирусом коричневой морщинистости. Партия прибыла из Узбекистана и находилась на складе временного хранения.
Факт заражения подтвердили в лаборатории. После этого томаты решено было уничтожить, чтобы не допустить распространения вируса.
Отметим, что вирус коричневой морщинистости плодов томата распространился в Мексике, Китае, США, странах Европы, а также в Ливане, Саудовской Аравии, Сирии и Узбекистане. Заболевание поражает только томаты и различные виды перца. Вирус не представляет опасности для человека и животных, но способен уничтожить до 80 % урожая.