Омск-Информ
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·Общество

Вирус, который в них обнаружили, опасен для урожая.
Омский Центр оценки безопасности и качества продукции АПК обнаружил две партии зараженных томатов, привезенных из Казахстана. В 30 тоннах овощей нашли вирус коричневой морщинистости плодов.
Этот вирус способен уничтожить до 80 % урожая. Он вызывает пятна и деформацию плодов, делает листья морщинистыми. Болезнь распространяется через почву, инструменты, семена и даже насекомых.
Еще 16 тонн томатов сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Омскую область из-за недействительных фитосанитарных сертификатов.
Андрей Андреев
·Общество

Вирус, который в них обнаружили, опасен для урожая.
Омский Центр оценки безопасности и качества продукции АПК обнаружил две партии зараженных томатов, привезенных из Казахстана. В 30 тоннах овощей нашли вирус коричневой морщинистости плодов.
Этот вирус способен уничтожить до 80 % урожая. Он вызывает пятна и деформацию плодов, делает листья морщинистыми. Болезнь распространяется через почву, инструменты, семена и даже насекомых.
Еще 16 тонн томатов сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Омскую область из-за недействительных фитосанитарных сертификатов.
Андрей Андреев