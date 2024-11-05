Обе партии фруктов привезли из Узбекистана.

Омский Россельхознадзор сообщил, что в октябре 2024 года нашел вредителей в двух партиях гранатов из Узбекистана. Их общий вес составил 1 тонну. Во фруктах обнаружили червец Комстока. Наличие вредителя подтвердили результаты экспертизы омского филиала Центра оценки качества зерна.

Ведомство выдало владельцу груза уведомление о необходимости принять меры. Собственник фруктов решил провести их обеззараживание. Повторная лабораторная проверка показала, что вредителей больше нет. После чего гранаты допустили к реализации на территории Омской области.

Отметим, что с начала 2024 года региональный Россельхознадзор выявил 54 случая заражения растительной продукции из Узбекистана. Из них 13 – червецом Комстока.