В отношении перевозчика возбуждено административное дело.

Вчера, 26 июня, на ФПК «Черлакский» сотрудниками Россельхознадзора по Омской области была остановлена крупная партия свежих нектаринов весом 15 тонн. Продукция классифицируется как подкарантинная, требующая особого контроля при импорте.

При проверке документов выяснилось, что сопровождающий груз фитосанитарный сертификат был недействительным. Результаты досмотра показали существенное несоответствие: на упаковках фруктов указана страна-производитель Китай, тогда как сертификат выдан властями Казахстана.

В отношении перевозчика возбуждено административное дело по статье ст. 10.2 КоАП РФ («Нарушение правил ввоза подкарантинной продукции»).

Вся партия фруктов возвращена обратно в Казахстан.

Важно отметить, что на представленных фотографиях видны надписи на этикетке, говорящие о наличии в плодах опасных веществ – мышьяка, ртути и кадмия.

Ранее сообщалось, что в Омск не пустили десятки тонн подозрительных овощей из Узбекистана.