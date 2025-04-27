Договор о тепличном выращивании лимонов в Омской области заключен с ассоциацией «Субтропики России».

Тропические и субтропические фрукты, а также чай планируют выращивать в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом стало известно на сельскохозяйственном форуме «Тепличная отрасль России – 2025».

– Гендиректор АНО «Субтропики России», председатель совета Союза фермеров Сочи Андрей Платонов уточнил, что в Омской области планируется создать теплицы и выращивать в первую очередь лимоны, – сообщает Интерфакс.

Источник, знакомый с ситуацией, пишет, что в марте 2025 года ассоциация «Субтропики России» заключила соглашение с Омской областью. Будет реализован проект по научному выращиванию тропических и субтропических культур в оранжереях и лимонов в теплицах.

В Приморском крае, помимо тепличного выращивания тропических и субтропических культур, планируют заложить 1 га краснодарского чая, чтобы проверить его приживаемость в приморских широтах.