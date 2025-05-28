Восточная плодожорка обнаружена в партии узбекской ягоды.
В мае текущего года специалисты Управления Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль на складе временного хранения в Омской области и обнаружили опасного вредителя в партии черешни весом более трех тонн, поступившей из Узбекистана.
Восточная плодожорка известна способностью наносить значительные повреждения плодовым культурам, снижая урожайность и качество выращиваемых фруктов. Проведенная экспертиза Омского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр оценки качества продукции агропромышленного комплекса» подтвердила наличие карантинного объекта.
В соответствии с установленными правилами груз немедленно направили на обработку методом фумигации, путем отравления ядовитыми парами или газами, уничтожив паразитов. Повторная проверка подтвердила полное устранение вредителей, после чего партия черешни была допущена к продаже.
Ранее сообщалось, что в Омск пытались завезти 30 тонн зараженных томатов.