Свежий урожай клубники и черешни уже на прилавках. Продавцы идут на разные ухищрения, чтобы его продать.

Шокирующая информация из Москвы – в магазинах и на рынках появилась черешня по 4-5 тыс. рублей и клубника за 1,5-2 тысячи за кг. Причина – потеря урожая на Кубани и в Крыму из-за возвратных заморозков. Действительно, на юге в этом году катастрофа с первым урожаем косточковых и ягод. Как эта ситуация отражается на ценах на черешню и клубнику в Омске? Можно ли считать, что сезон этих плодов уже наступил?

В киосках цены на фрукты-ягоды для третьей декады мая оказались вполне приемлемыми. Клубника стоит от 600 до 700 рублей за килограмм. По словам продавцов, ягоду везут из солнечной Киргизии. Уже давно омичам предлагают купить эту ягоду и мелким оптом в группах в соцсетях и на сайте бесплатных объявлений. Цены – от 450 рублей за кг. В ящике 2-3 кг, и опт от 5 или от 10 ящиков.

Снова активизировались продажи в киосках-«домиках», где торгуют якобы черлакской клубникой. Этому мифу уже несколько лет. Мы поинтересовались в СПК «Плодопитомник Черлакский», расположенном в селе Большой Атмас, как там обстоят дела с клубникой. Нам ответили, что пока растения на стадии цветения. Никого урожая ягод еще близко нет, а будет примерно через месяц. Кстати, крупных тепличных хозяйств, о которых твердят продавцы из «домиков», в районе также не обнаружилось, их искали несколько лет подряд, в том числе коллеги из местных телекомпаний, но тщетно. Вероятнее всего, в «домиках» торгуют киргизской клубникой с наценкой к опту в 40 %. Ягода там не всегда имеет товарный вид, но, если внимательно выбирать, можно купить вполне приличную клубнику.

В магазинах цены на эту ягоду существенно выше. В «Ашане» – от 1000 руб./кг и выше. В «Магните» – от 680 руб./кг, в «Пятерочке» – 79,99 за 100 г. И кстати, эти цены вполне сопоставимы с московскими – во «ВкусВилле» и «Азбуке вкуса».

Цена на черешню на овощных развалах Омска варьируется от 400 до 750 рублей за кг. Соответственно, самая дешевая – с плодоножками, могут попадаться испорченные плоды. А самая дорогая – отборная, крупная и уже набравшая сладость. Страны происхождения – Узбекистан и Киргизия.

Мелким оптом – от одного ящика весом 4 кг в среднем – можно купить киргизскую черешню от 330 руб./кг. Есть над чем подумать.

В сетевых магазинах черешня пока не наблюдается. А популярные сервисы доставки предлагают ее от 1200 рублей за кг. Для интереса заглянем на сайты доставки магазинов Москвы. Как оказалось, цены не для слабонервных: максимально достигают 5560 руб./кг в «Азбуке вкуса», а во «ВкусВилле» – до 1600 руб./кг.

Скорее всего, отсутствие черешни в магазинах Омска связано с неурожаем в Крыму и на Кубани. Тот же «Магнит», как правило, везет косточковые именно с русского юга.

Так что омичам, можно сказать, повезло. В среднеазиатских республиках с урожаем клубники и черешни все неплохо. Пожалуй, черешня в этом году оптом продается даже дешевле, чем в прошлом. Но надо учитывать, что черешня завозится в Омск «волнами». В Средней Азии урожай снимают несколько раз. Кроме того, плоды везут из Азербайджана и Ирана. Таким образом, цены могут очень сильно варьироваться в течение одного сезона.

Найти уже вполне спелые вкусные плоды не составляет труда. Так что сезон клубники и черешни можно считать открытым.