Компания представила решение для предпринимателей в гастросфере – пакет услуг «Шеф в деле».

Россельхозбанк вошел в число финалистов ежегодного конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» и победил в номинации экспертного совета «Выбор профессионалов». Конкурс проходил в рамках национальной премии «Золотой Меркурий» в Торгово-промышленной палате РФ. В нем приняли участие 31 банк из 19 регионов России, представив 102 программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Флагманским продуктом Россельхозбанка в 2025 году стал пакет услуг «Шеф в деле», ориентированный на представителей гастроиндустрии. Программа предусматривает бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, безлимитные переводы на счета юридических лиц и ИП в другие банки, бесплатные переводы физическим лицам до 1 млн рублей в месяц, снятие наличных без комиссии до 1 млн рублей и торговый эквайринг с комиссией 0,4 %.

– Россельхозбанк 25 лет работает с предприятиями агропромышленного комплекса и понимает их запросы, – отметил директор Департамента транзакционного бизнеса РСХБ Валерий Талалаев. – Ресторанный сегмент играет важнейшую роль в цепочке производства и потребления для сельхозпроизводителей. Мы увидели, что можем помочь участникам рынка, и создали решение, которое учтет их реальные потребности. Независимое экспертное и бизнес-сообщество подтвердило, что мы предлагаем одни из самых комфортных условий на рынке МСП. Мы рады получить такую высокую оценку со стороны нашей целевой аудитории – собственников бизнеса.

Помимо финансовых условий, участники программы могут подать видеовизитку своего заведения и побороться за участие в специальном проекте телеканала «Пятница». Пять рестораторов будут отобраны для съемок выпуска «Шеф в деле», а еще 40 участников получат денежные призы из призового фонда в размере 10 миллионов рублей.

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