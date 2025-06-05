Высшие баллы получили работы по литературе и химии.

В Омске подвели первые итоги ЕГЭ: по химии, литературе и истории. Как сообщили в мэрии, на этих экзаменах, которые проходили 23 мая, по 100 баллов набрали 11 выпускников: 8 человек получили высший результат по химии и 3 – по литературе. По истории 100-балльников нет.

Высшие баллы у выпускников школ № 109, 96, 114, 142, лицеев № 54, 64, 92 и гимназии № 19. Причем в гимназии № 19 отличились сразу три ученика, а школе № 109 – два.

Отметим, что в этом году химию, литературу и историю сдавали почти 1700 человек, 696 – историю, 616 – химию и 369 – литературу.