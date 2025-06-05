Общая прибыль региональных организаций сократилась на 7,1 % по итогам первого квартала.

Специалисты Омскстата опубликовали финансовые итоги работы региональных организаций за январь – март 2025 года. Согласно свежим данным, 30 % зарегистрированных юридических лиц в Омской области закончили первый квартал с убытками, что практически соответствует уровню предыдущего месяца (29,3 %).

Общая сальдированная прибыль (чистая прибыль минус чистый убыток) омских организаций снизилась на 7,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23,7 млрд рублей. Наибольший вклад в общую прибыль внесли компании сферы промышленности, их совокупный доход превысил половину общего объема прибыли региона.

Рентабельные компании суммарно заработали 27,6 миллиарда рублей, что на 5,6 % ниже показателей за аналогичный период 2024 года.

Важно отметить, что опубликованная статистика не учитывает показатели малого бизнеса, кредитных учреждений, а также муниципальных и государственных организаций.