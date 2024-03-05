Приступить к своей работе подрядчик должен уже через 10 дней. Ему заплатят более 5 млн рублей.

Приступить к своей работе подрядчик должен уже через 10 дней. Ему заплатят более 5 млн рублей.

Стало известно, кто будет охранять омские мосты и путепроводы от терактов. Этим займется организация из Кургана – ООО «Подразделение транспортной безопасности «Рубикон». Компанию выбрало бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

Всего охранять предстоит семь объектов. Это три моста – Ленинградский, Фрунзенский, имени 60 лет ВЛКСМ – и четыре путепровода – по улицам Заозерная, Торговая, 4-я Кировская и на пересечении улиц 15-й Рабочей и Хабаровской.

Контракт с организацией планируют заключить по максимальной цене – 5,1 млн рублей. Приступить к работе должны уже с 15 марта.