Охранять планируется мосты и путепроводы.

Вчера омские чиновники объявили аукцион на оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства. По данным портала «Госзакупки», 15,3 млн рублей из бюджета выделили на охрану мостов имени 60-летия ВЛКСМ, Ленинградского и Фрунзенского, а также путепроводов на улицах 4-я Кировская, Торговая, Заозерная и через железнодорожные пути в составе развязки на перекрестке улиц 15-я Рабочая и Хабаровская. Охранять мосты и путепроводы будут с 1 июня по 31 декабря.

Объекты будут круглосуточно патрулировать на машинах, а за Ленинградским мостом будут еще и вести видеонаблюдение. В состав дежурной смены должны входить не менее 6 аттестованных работников в шлемах и жилетах, с резиновыми дубинками, наручниками, баллончиками со слезоточивым газом, электрошокерами, газоанализаторами паров взрывчатых веществ и рентгенотелевизионными досмотровыми установками.

Заявки принимают до 26 марта. Итоги аукциона планируется подвести 28 марта.