По условиям контракта, патрулировать семь сооружений планируется круглосуточно.
На сайте госзакупок объявлен аукцион по поиску подрядчика для охраны семи омских мостов и путепроводов. В этот перечень попали мост имени 60-летия ВЛКСМ, Ленинградский и Фрунзенский мосты, а также путепроводы на улицах 4-я Кировская, Торговая, Заозерная и путепровод через железнодорожные пути вместе с развязкой на перекрестке улиц 15-я Рабочая и Хабаровская.
Как явствует из условий контракта, предстоит осуществлять патрулирование на автомобиле в круглосуточном режиме. Охрану облачат в форму, жилеты и шлемы. При себе их обяжут иметь резиновые дубинки, наручники, баллончики со слезоточивым газом, электрошокеры.
Каждую дежурную смену снабдят рациями, средствами видеофиксации, металлодетекторами, газоанализаторами паров взрывчатых веществ и рентгенотелевизионными досмотровыми установками.
Начальная стоимость лота составляет 7 млн рублей. С подрядчиком следует определиться к 25 июня.