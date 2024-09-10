Большинство из них были частными.

На сайте Омскстата опубликовали данные про состояние организаций на 1 августа. Специалисты приводят информацию о зарегистрированных и ликвидированных компаниях региона.

В период с января по июль на территоррии Омской области появились 986 организаций. При этом 936 из них – частные. Также Омскстат приводит подробности про зарегистрированные компании. В частности, 29 зарегистрированных организаций специалисты относят к собственности общественных и религиозных организаций (объединений). Новообразовавшиеся 10 компаний относятся к иностранной собственности, а четыре юрлица имеют государственную форму собственности.

В Омской области также проанализировали, какое число компаний было ликвидировано с января по июль 2024 года. Оказалось, что насчитали 1871 организацию. При этом большинство – 1806 – принадлежали частникам, 19 организаций – муниципальные и 18 компаний были иностранные, 8 точек являлись российской и иностранной собственностью.