Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Всего на аукцион было выставлено 25 лотов компании. Покупатель нашелся только на один из них.
Компания ООО «АВА Компани», находящаяся в Кировском округе, вновь не смогла продать свое имущество. Повторный аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщил арбитражный управляющий Максим Лагода.
Всего на аукцион было выставлено 25 лотов компании. Покупатель нашелся только на один из них – омич Дмитрий Щебельников приобрел полуприцеп-сортиментовоз за 322,2 тыс. рублей.
Отметим, что «АВА Компани» было признано банкротом в 2018 году. Компания занималась деревообрабатывающей деятельностью. С тех пор организация пытается продать имущество, чтобы рассчитаться с долгами.
·Экономика/Бизнес

Всего на аукцион было выставлено 25 лотов компании. Покупатель нашелся только на один из них.
Компания ООО «АВА Компани», находящаяся в Кировском округе, вновь не смогла продать свое имущество. Повторный аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщил арбитражный управляющий Максим Лагода.
Всего на аукцион было выставлено 25 лотов компании. Покупатель нашелся только на один из них – омич Дмитрий Щебельников приобрел полуприцеп-сортиментовоз за 322,2 тыс. рублей.
Отметим, что «АВА Компани» было признано банкротом в 2018 году. Компания занималась деревообрабатывающей деятельностью. С тех пор организация пытается продать имущество, чтобы рассчитаться с долгами.