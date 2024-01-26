Всего на аукцион было выставлено 25 лотов компании. Покупатель нашелся только на один из них.

Всего на аукцион было выставлено 25 лотов компании. Покупатель нашелся только на один из них.

Компания ООО «АВА Компани», находящаяся в Кировском округе, вновь не смогла продать свое имущество. Повторный аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщил арбитражный управляющий Максим Лагода.

Всего на аукцион было выставлено 25 лотов компании. Покупатель нашелся только на один из них – омич Дмитрий Щебельников приобрел полуприцеп-сортиментовоз за 322,2 тыс. рублей.

Отметим, что «АВА Компани» было признано банкротом в 2018 году. Компания занималась деревообрабатывающей деятельностью. С тех пор организация пытается продать имущество, чтобы рассчитаться с долгами.