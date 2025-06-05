Биотехнолог рекомендует отказаться от покупки плодов около дорог.

По словам специалиста, покупка свежих фруктов и ягод у продавцов, торгующих вдоль автомобильных магистралей, может представлять серьезную угрозу здоровью.

– Плоды, длительное время находящиеся у проезжей части, накапливают вредные вещества из выхлопных газов и дорожную пыль вместе с содержащимися в ней микроорганизмами. Особенно это касается ягод, которые часто продаются в открытых лотках без защиты от загрязнений, – рассказала Ленте.ру старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Особенно тревогу вызывают тяжелые металлы и полициклические ароматические углеводороды, способные проникать в мякоть плодов и вызывать медленное накопление токсинов в организме человека. Обычное мытье водой не способно полностью избавиться от этих веществ, подчеркнула Золотарева.

– Регулярное употребление подобных продуктов способствует накоплению токсинов в организме. Особую опасность представляют ягоды с мягкой поверхностью – они особенно интенсивно накапливают вредные вещества, а также их тяжело вымыть из-за риска повредить ягоды. Не следует забывать о микроорганизмах, которые также могут оседать на плодах и вызвать желудочно-кишечные расстройства, – добавила биотехнолог.

Специалист рекомендует воздерживаться от покупки ягод и мягких фруктов у придорожных продавцов и отдавать предпочтение продуктам с твердой кожурой – яблокам, грушам, сливам. Перед едой плоды необходимо тщательно помыть специальными моющими средствами и желательно снять кожуру.