Проектирование и инженерные изыскания поручили омской компании, которая почти вдвое снизила цену своих услуг.

На портале госзакупок подведены результаты тендера на проведение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации для реконструкции участка окружной дороги между Федоровкой и Александровкой. Этот участок расположен вблизи строящегося аэропорта Омск-Федоровка.

На участие в аукционе подали 7 заявок, однако 2 из них позже были отозваны. Победителем конкурса стало омское ООО «Тават». Согласно данным Rusprofile, компания была зарегистрирована в 2010 году, ее учредителем является Алексей Сергеев. При этом компания снизила цену работ почти вдвое – с первоначальных 15,5 млн рублей до 6,5 млн рублей.

В понедельник, 2 июня, казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области» подписало контракт с подрядчиком. Исполнитель обязуется предоставить готовую проектную документацию не позднее 27 февраля 2026 года.

В техническом задании указана ориентировочная стоимость строительства – 304 млн рублей, однако в документе отмечается, что эта сумма может быть скорректирована в ходе проектирования. Реконструкцию дороги планируется начать в мае следующего года и завершить в августе 2027-го.

Ранее губернатор Виталий Хоценко анонсировал планы по реконструкции дороги возле аэропорта Омск-Федоровка. В рамках проекта также предусмотрено строительство кольцевой развязки.

Напомним, что ранее холдинг «Аэропорты регионов» объявил набор трех специалистов в отдел проектирования.