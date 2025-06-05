В увлекательной форме школьников познакомят с основами латыни, французского, немецкого и испанского языков.

Кафедра иностранных языков Омского государственного аграрного университета приглашает школьников в яркую, насыщенную и познавательную летнюю школу «Лингвистический калейдоскоп», которая пройдет с 23 по 27 июня 2025 года на базе университета. Программа занятий рассчитана на детей с 1 по 6 класс и включает в себя 30 часов увлекательных занятий, игр и творчества. Группы формируются по возрасту, чтобы каждому участнику было комфортно и интересно. Каждый день с 09:00 до 16:00 дети будут учиться и играть в безопасной и творческой среде.

В программу «Лингвистического калейдоскопа» включены:

Веселый английский;

Игровой русский;

Основы французского, немецкого, испанского;

Занимательная латынь через минералогию;

Сюрпризы от информатики;

Актерское мастерство с артистами драмтеатра (в том числе с Олегом Теплоуховым );

); Основы рисунка от профессиональных художников;

Спортивные и командные игры на свежем воздухе.

Занятия с детьми будут проводить опытные преподаватели университета, актеры Омского государственного академического театра драмы, творческие наставники-профессионалы. Летняя школа будет на территории зеленого и просторного кампуса Омского ГАУ по адресу: ул. Сибаковская, 6. Стоимость участия – 6,5 тыс. рублей.

Запись и справки: Зырянова Марина Николаевна, тел. +7-913-685-99-85.