Побыть наедине с природой, но при этом отдохнуть с комфортом, омичи могут, например, в глэмпинге «Зенит» в Калачинском районе Омской области.

По статистике, во время отпуска люди все чаще стали предпочитать не экскурсии по мегаполисам, а медитативный отдых наедине с природой. Поэтому одним из трендов последних лет стал глэмпинг – отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием.

Все просто: отдых на природе – это лучшая перезагрузка и смена привычной «картинки». Прибавьте сюда экологически чистые продукты, возможность отключиться от назойливого интернета и цифровых технологий, новые впечатления и удовольствие от активного досуга, и вот они – убедительные доводы, почему стоит попробовать сельский туризм. Еще одним очевидным плюсом станет доступность – для этого варианта не нужно покупать билет на поезд или преодолевать на самолете большие расстояния.

В последнее время сельский туризм активно развивается, и благодаря этому у жителей нашего региона появляются различные варианты интересного отдыха. Например, глэмпинг «Зенит», созданный ООО «Куликово» и расположенный в Калачинском районе Омской области. Живописные места на берегу реки Омь обладают отличным туристическим потенциалом. Бескрайние поля, леса и прибрежная зона подходят для расслабляющих пеших или увлекательных велосипедных прогулок. Уже этим летом начнется благоустройство территории, где в будущем расположатся зоны для палаток, домиков и автомобильных домов, а также будет возведен банный комплекс с чаном.

– Наш проект – это идеальный способ познакомить городских жителей с сельской жизнью без потери комфорта. Многие люди сегодня оторваны от земли и не понимают весь длинный и увлекательный путь, который совершает еда, прежде чем оказаться на столе. Мы хотим вернуть связь с природой, показать ценность фермерского труда и дать гостям возможность попробовать сельскую жизнь на себе. Для нас важно показать городским жителям реальную жизнь села – не просто «уютные домики», а настоящую работу в поле, уход за животными, сбор урожая и традиционные ремесла. Современное сельское хозяйство – это не только тяжелый труд, но и технологии, экологичность и связь поколений, – рассказывает идейный вдохновитель глэмпинга «Зенит», выпускница «Школы фермера» Россельхозбанка в Омской области по специальности «туристическая индустрия и агробизнес» Ольга Романова.

Хотите развлечений и не любите сидеть на одном месте? Пожалуйста! В «Куликово» вам предложат экскурсию на ферму. Вы сможете увидеть процесс настоящей дойки, а момент кормления маленьких телят из бутылочки вызовет неподдельный восторг и позволит сделать трогательные фото. Особой популярностью пользуется и знакомство с лошадьми. Кто откажется от возможности погладить этих красивых животных и узнать интересные подробности об их характере? Особенно интересно будет туристам с детьми!

Разнообразить пребывание в «Куликово» поможет полевой тур. В рамках этой активности туристы смогут побывать в полях во время сельскохозяйственных работ. Там же можно устроить тематическую фотосессию, восхититься масштабом территории и осмотреть специализированную технику. Также для полного погружения в атмосферу предусмотрена возможность заказа настоящего обеда механизатора из местной столовой. Для удобства блюда гостям привезут в специальном термосе прямо в поле.

«Для нашего хозяйства развитие сельского туризма стало вторым дыханием и отличным способом расти, открывая новые горизонты. Помимо основного направления деятельности – животноводства и растениеводства, мы теперь встречаем и развлекаем гостей. Это очень интересно и увлекательно, а нашим дорогим посетителям дает поистине уникальный опыт», – резюмирует свой рассказ Ольга Романова.

Кстати, для поиска сельских туров не только в Омской области, но и по всей стране РСХБ запустил приложение и портал «Свое За городом». Там можно в пару кликов отфильтровать интересующие предложения и узнать больше о возможностях, которые открывает внутренний туризм.

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