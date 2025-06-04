По словам горожан, конфликт происходит не впервые.

Вчера омичи рассказали в соцсетях о конфликте водителей муниципального автобуса и маршрутки 323 на одной из городских улиц. Маршрутка, как свидетельствует видео, не давала проехать автобусу, сдавая назад и преграждая ему путь, «зажимая», как это описали прохожие.

– Автобус на аварийке, и сзади слишком быстрая реакция, подозрительно быстрая, видимо, что-то произошло, в критической ситуации мало кому покажется, что все адекватно, – отмечает в комментариях один из омичей.

– На днях тоже водитель 323-го автобуса с 20-м бодался, также прижимал в районе «Рубина», – отметил еще один омич.

Что в действительности произошло с водителями, пока неизвестно. Очевидцы, снимавшие видео, обратились в ГИБДД.