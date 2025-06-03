Луи Робитайл отправился на экскурсию сразу после прилета в Омск.

Главному тренеру «Омских Крыльев» Луи Робитайлу, прилетевшему сегодня в Омск, генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков и генеральный менеджер Алексей Сопин показали академию «Авангард» и «G-Drive Арену». На экскурсии ему рассказали, как работает инфраструктура объектов, пока что это была ознакомительная встреча, более подробно ему предстоит осваивать площадки позже.

В клиентском центре на Ленина, 20, Луи Робитайл проведет первую в Омске автограф-сессию.

Напомним, что в марте стало известно о его назначении на должность главного тренера «Омских Крыльев». Контракт заключили на два года. Луи Робитайлу 43 года, опыт работы тренером исчисляется с 2011 года. Он выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира в 2015 году, в 2022-м – золото молодежного чемпионата мира.