Омск-Информ
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·Общество

В этом году услугой воспользовалось уже 106 человек.
В департаменте городского хозяйства Омска раскрыли статистику государственных похорон за последние два года.
В 2023 году государством оплачены расходы на погребение 411 человек, в 2024 году эта цифра составила 447 человек, а в первом квартале 2025 года – еще 106 человек, сообщает портал НГС55 со ссылкой на ведомство.
Любой родственник умершего может воспользоваться бесплатными государственными услугами, обратившись в специальное учреждение – «Комбинат специальных услуг». Данная организация оказывает бесплатные ритуальные услуги всем жителям региона без исключения.
Ранее сообщалось, что похороны в Омской области оказались самыми дорогостоящими в Сибири.
1004Мария Филимонова
·Общество

В этом году услугой воспользовалось уже 106 человек.
В департаменте городского хозяйства Омска раскрыли статистику государственных похорон за последние два года.
В 2023 году государством оплачены расходы на погребение 411 человек, в 2024 году эта цифра составила 447 человек, а в первом квартале 2025 года – еще 106 человек, сообщает портал НГС55 со ссылкой на ведомство.
Любой родственник умершего может воспользоваться бесплатными государственными услугами, обратившись в специальное учреждение – «Комбинат специальных услуг». Данная организация оказывает бесплатные ритуальные услуги всем жителям региона без исключения.
Ранее сообщалось, что похороны в Омской области оказались самыми дорогостоящими в Сибири.
1004Мария Филимонова