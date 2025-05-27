Средняя цена на ритуальные услуги в регионе достигла 84,8 тысяч рублей.

Омская область заняла первое место по средней стоимости похорон среди регионов Сибирского федерального округа. Такие сведения представлены в телеграм-канале «Похоронный траст», ссылающемся на статистические данные Росстата за 2024 год.

Согласно опубликованным данным, похороны в Омской области обходятся гражданам в среднем в 84,8 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом цена выросла почти на 17%.

Второе место занимает Кемеровская область, где траты на погребение составляют 54,3 тысячи рублей. Однако темпы роста цены существенно выше – годовой прирост составил 43,9%, что делает ситуацию в области гораздо менее стабильной.

Стоит отметить, что далеко не везде в Сибири наблюдается тенденция повышения расходов на ритуальные услуги. В отдельных регионах фиксируется противоположная динамика. Например, в Республике Хакасия расходы снизились на 5,1%, в Алтайском крае – на 0,6%, а в Томской области – сразу на 6%.