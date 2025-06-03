Глава региона утвердил дорожную карту по созданию агротехнологических классов в Омской области. Они нужны для кадрового обеспечения АПК.

В Омской области утверждена дорожная карта по созданию и функционированию агротехнологических классов. Документ подписал глава региона Виталий Хоценко. Классы будут создавать в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» (входит в структуру нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»).

Как пояснили в областном правительстве, данная инициатива направлена на формирование системы ранней профориентации школьников и обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. В частности, запланирована масштабная модернизация учреждений среднего профессионального образования и агроклассов в школах, включая переоборудование учебных помещений, покупку жилья для преподавателей, а также меры материального стимулирования. В 2025 году на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 153 млн рублей.

– Механизм реализации проекта предполагает участие частных инвесторов: 90 % затрат на организацию агроклассов компенсируются из бюджета, оставшиеся 10 % составляют внебюджетные средства. К проекту уже присоединились предприятия агропромышленного комплекса, заинтересованные в подготовке специалистов, – отметили в правительстве.

На практике будет реализовываться модель «школа – вуз – бизнес». Каждое общеобразовательное учреждение закрепляется за конкретным сельхозпредприятием. Благодаря этому учащиеся смогут проходить практику, посещать экскурсии и знакомиться с аграрными профессиями. В Омской области в эту систему включены школы, Омский государственный аграрный университет, Институт развития образования и профильные предприятия.

На сегодняшний день в регионе уже есть 63 агрокласса, созданные на базе 61 образовательной организации в 17 районах области. В них учатся 1016 человек. По новой модели уже открыты агротехнологические классы в трех районах области: в селе Иртыш Омского района, в Лежанской школе Горьковского района и в Новоуральской школе Таврического района. К 2030 году планируется создать 210 таких классов.

Профили агроклассов определяются с учетом потребностей школ-партнеров и включают агротехнологическое, инженерное, биологическое и технологическое направления. Программа обучения предполагает не только занятия по профильным предметам, но и проведение мастер-классов, экскурсий, исследовательских проектов и участие в конкурсах.

Такой подход дает возможность учащимся уже в школьные годы сформировать устойчивый интерес к аграрной отрасли и определиться с выбором будущей профессии.