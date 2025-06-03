Жара не отменяет запрета на купание.

Омичи всех возрастов продолжают лезть в воду, хотя им это запретили. Инспекторы ПДН отдела полиции № 4 УМВД России по Омску провели профилактический рейд, в ходе которого обследовали побережье озера Чередовое. Основное внимание уделялось взрослым, отдыхавшим с детьми, а также несовершеннолетним, находящимся без присмотра старших.

В ходе проверки на берегу озера были обнаружены пять девочек в возрасте от 10 до 15 лет, которые купались в месте, где плавание запрещено. На место были вызваны родители, им объяснили правила поведения на воде и предупредили о возможной административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Официальные уведомления о неправомерном поведении детей также переданы в школу, где обучаются девочки.

Напомним, что купаться запрещено даже на пляжах, однако юных омичей это не останавливет. Дети плавают не только в естественных и искусственных водоемах, но и в городских фонтанах.

Однако такие заплывы не обходятся без трагедий. Ранее сообщалось, что под Омском утонул 17-летний студент. Родственник пытался его спасти, но подросток не смог выбраться из озера.