Авиакомпания возобновила полеты из Омска в Астану

Конкретная дата отображается на онлайн-табло Омского аэропорта.

Фото: Freepik.com

Авиакомпания Vietjet Qazaqstan возобновляет прямое авиасообщение между Омском и Астаной после трехмесячного перерыва. Первые рейсы запланированы на 16 октября. Такая информация следует из онлайн-табло Омского аэропорта.

В пятницу, 16 октября, на 09:30 запланирована посадка борта из столицы Казахстана. А обратный вылет из Омска назначен на 10:00.

В летнем расписании аэропорта, которое будет действовать до 24 октября, значатся три рейса по маршруту Астана – Омск – Астана: 16, 18 и 23 октября.

Отметим, что перевозчик прекратил обслуживание этого направления с 9 июля – вскоре после атаки БПЛА на Омск. Как поясняла авиакомпания, такое решение было принято для обеспечения безопасности сотрудников и пассажиров.

После этого перевозчик периодически продлевал период отмены рейсов, однако после атаки БПЛА, произошедшей 8 октября, делать этого не стал.

Возобновление полетов стало возможным на фоне стабилизации обстановки в регионе. Ранее конкретная дата возвращения рейса не называлась.