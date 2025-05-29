Омск-Информ
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·Общество

В сквере Дзержинского дети устроили заплыв прямо в чаше.

В Омске с приходом жары дети начали купаться в городских фонтанах. Так, в сквере Дзержинского несколько ребят забрались в фонтан и устроили там водные игры.

На эту ситуацию обратил внимание мэр Омска Сергей Шелест. В своем телеграм-канале он напомнил родителям, что фонтан – это не место для купания.

– Это не место для купания, это сложное гидротехническое сооружение. Кроме того, объект находится на открытом воздухе, в окружении деревьев, соседствует с голубями, и поэтому вода в чаше фонтана питьевой не считается, – заявил Шелест.

Жителей просят бережно относиться к городскому имуществу и соблюдать правила безопасности.

Алексей Новиков
·Общество

В сквере Дзержинского дети устроили заплыв прямо в чаше.

В Омске с приходом жары дети начали купаться в городских фонтанах. Так, в сквере Дзержинского несколько ребят забрались в фонтан и устроили там водные игры.

На эту ситуацию обратил внимание мэр Омска Сергей Шелест. В своем телеграм-канале он напомнил родителям, что фонтан – это не место для купания.

– Это не место для купания, это сложное гидротехническое сооружение. Кроме того, объект находится на открытом воздухе, в окружении деревьев, соседствует с голубями, и поэтому вода в чаше фонтана питьевой не считается, – заявил Шелест.

Жителей просят бережно относиться к городскому имуществу и соблюдать правила безопасности.

Алексей Новиков