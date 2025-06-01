Родственник пытался его вытащить.

В Любинском районе вчера, 31 мая, утонул 17-летний учащийся колледжа. По факту его гибели омским СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следователей, 31 мая около 6 вечера во время купания в водоеме, расположенном в мкр. Западный р.п. Любинский, утонул 17-летний молодой человек. Находившийся с ним 25-летний родственник пытался спасти юношу, однако у него ничего не вышло, и студент ушел под воду.

В ведомстве сообщили, что местом происшествия стал котлован, берега которого не предназначены для пляжного отдыха, однако предупреждающие знаки о запрете купания отсутствовали. Следователи проведут тщательное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.