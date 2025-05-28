Вода останется непригодной для плавания. На пляжах будет возможен только отдых на берегу.

До наступления официального пляжного сезона в Омске остается несколько дней, и городские власти уже ведут активную подготовку четырех муниципальных пляжей: «Советский», «Кировский», «Центральный-1» и «Центральный-2».

Специальная комиссия приступит к приемке территорий 30 мая, проверив готовность инфраструктуры и соблюдение санитарных норм.

– Вода в этом году не будет пригодна для купания, поэтому рекреационные зоны предназначены для загара, игр и активного отдыха на берегу. Для удобства горожан установят малые архитектурные формы (МАФы) и обозначат разметку, чтобы отдыхающие не выходили за границы оборудованных зон, – сообщили в пресс-службе администрации города Омска.

В рамках подготовки проводится уборка прибрежных территорий, привоз песка и формирование песчаного покрова, очистка дна водоема водолазами на глубину до двух метров. На каждом пляже установят раздевалки, туалеты, урны и контейнеры для мусора. Безопасность на пляжах обеспечит профессиональная служба спасения, готовая прийти на помощь в любое время.

Все мероприятия по благоустройству заканчиваются на текущей неделе, и с 1 июня омичи смогут полноценно отдыхать на благоустроенных территориях.