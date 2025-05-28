Омск-Информ
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·Общество

Вода останется непригодной для плавания. На пляжах будет возможен только отдых на берегу.
До наступления официального пляжного сезона в Омске остается несколько дней, и городские власти уже ведут активную подготовку четырех муниципальных пляжей: «Советский», «Кировский», «Центральный-1» и «Центральный-2».
Специальная комиссия приступит к приемке территорий 30 мая, проверив готовность инфраструктуры и соблюдение санитарных норм.
– Вода в этом году не будет пригодна для купания, поэтому рекреационные зоны предназначены для загара, игр и активного отдыха на берегу. Для удобства горожан установят малые архитектурные формы (МАФы) и обозначат разметку, чтобы отдыхающие не выходили за границы оборудованных зон, – сообщили в пресс-службе администрации города Омска.
В рамках подготовки проводится уборка прибрежных территорий, привоз песка и формирование песчаного покрова, очистка дна водоема водолазами на глубину до двух метров. На каждом пляже установят раздевалки, туалеты, урны и контейнеры для мусора. Безопасность на пляжах обеспечит профессиональная служба спасения, готовая прийти на помощь в любое время.
Все мероприятия по благоустройству заканчиваются на текущей неделе, и с 1 июня омичи смогут полноценно отдыхать на благоустроенных территориях.
Ранее сообщалось, что тонущих омичей матросы будут спасать на резиновых лодках.
Мария Филимонова
·Общество

Вода останется непригодной для плавания. На пляжах будет возможен только отдых на берегу.
До наступления официального пляжного сезона в Омске остается несколько дней, и городские власти уже ведут активную подготовку четырех муниципальных пляжей: «Советский», «Кировский», «Центральный-1» и «Центральный-2».
Специальная комиссия приступит к приемке территорий 30 мая, проверив готовность инфраструктуры и соблюдение санитарных норм.
– Вода в этом году не будет пригодна для купания, поэтому рекреационные зоны предназначены для загара, игр и активного отдыха на берегу. Для удобства горожан установят малые архитектурные формы (МАФы) и обозначат разметку, чтобы отдыхающие не выходили за границы оборудованных зон, – сообщили в пресс-службе администрации города Омска.
В рамках подготовки проводится уборка прибрежных территорий, привоз песка и формирование песчаного покрова, очистка дна водоема водолазами на глубину до двух метров. На каждом пляже установят раздевалки, туалеты, урны и контейнеры для мусора. Безопасность на пляжах обеспечит профессиональная служба спасения, готовая прийти на помощь в любое время.
Все мероприятия по благоустройству заканчиваются на текущей неделе, и с 1 июня омичи смогут полноценно отдыхать на благоустроенных территориях.
Ранее сообщалось, что тонущих омичей матросы будут спасать на резиновых лодках.
Мария Филимонова