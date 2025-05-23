За безопасность отдыхающих на каждом пляже будут отвечать по 6 матросов-спасателей.

В Омске полным ходом ведется подготовка муниципальных пляжей к летнему сезону. Загорать и отдохнуть у воды омичи смогут на четырех пляжах: «Советском», «Кировском», «Центральный-1» и «Центральный-2». Еще один пляж – «Первомайский», расположенный в парке «Зеленый остров», этим летом не откроется.

Для качественного отдыха горожан на пляжи завозят чистый песок, подключают к центральной системе водоснабжения временные летние водопроводы, монтируют питьевые фонтанчики и оборудование для мытья ног. На следующей неделе покрасят скамейки и солнцезащитные зонты, установят указатели границ пляжей, ограждение детских купальных зон, информационные щиты о правилах пребывания на пляже и запрете купания. Кроме того, на пляжах появятся кабины для переодевания, контейнеры для мусора, урны, биотуалеты, спасательные вышки и пункты.

– На муниципальных пляжах будут работать спасательные посты, оснащенные необходимым оборудованием, средствами связи, резиновыми лодками с бензомоторами, спасательными средствами и соответствующим медицинским инвентарем для оказания домедицинской помощи. На каждом пляже посменно будут работать 6 подготовленных матросов-спасателей, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Открыть летний сезон на городских пляжах планируют с 1 июня, но сначала нужно дождаться снижения уровня воды в Иртыше. После этого специализированные организации проведут лабораторные исследования водопроводной воды и песка, водолазы обследуют дно реки у пляжей.