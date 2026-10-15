В Омске инвалид дождался квартиру спустя 14 лет

Прокуратура через суд добилась жилья для омича, жившего с матерью и братом.

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Омич с тяжелым хроническим заболеванием добился предоставления благоустроенного жилья спустя 14 лет ожидания в очереди. Об этом сообщила прокуратура Омска по итогам проверки.

Мужчина был официально признан нуждающимся в улучшении жилищных условий еще в 2012 году и включен в список на получение квартиры по договору социального найма во внеочередном порядке.

Основанием стало тяжелое хроническое заболевание, входящее в перечень болезней, при которых совместное проживание с больным в одной квартире невозможно. Несмотря на все законные основания, городские власти более 14 лет не предоставляли ему жилье. Все это время омич был вынужден жить в одной квартире с матерью и братом.

Для защиты прав гражданина-инвалида прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать администрацию предоставить заявителю благоустроенное жилье немедленно.

Суд полностью встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иск.