Последний раз его видели на 4-й транспортной.

В Омске пропал 39-летний Алексей Грязев. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» 27 мая около 17:00 мужчина вышел из дома по адресу: улица 4-я Транспортная, дом 54, и до настоящего времени не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 167 см, телосложение среднее. Был одет в чёрную куртку Nike с капюшоном, черную футболку, черные брюки и серые кроссовки Adidas.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.