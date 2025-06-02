Вуз продемонстрировал свои научные достижения.

В Омске прошли выставки «Омская марка» и «Инновации года», где собрались ведущие предприятия и научные учреждения. Все они продемонстрировали свои передовые разработки.

В выставках приняли участие 133 компании, омские мастера-ремесленники и представители из Ставрополя, Красноярска и Петропавловска (Казахстан). Омский ГАУ продемонстрировал на выставке свои достижения в номинациях «Инновации в сельском хозяйстве» и «Инновации в экологии».

В номинации «Инновации в сельском хозяйстве» представили крекеры из чечевичной муки с высоким содержанием белка и клетчатки, печенье «Столыпинское» без искусственных разрыхлителей, желейный мармелад из натуральных ингредиентов, пастилу без сахара, подсластителей и ГМО и конфеты из березового сока. Также в числе разработок – сорт шалфея испанского «Сибирский изумруд», который можно выращивать в Западной Сибири, и такие передовые технологии, как 3D-сканирование и реверс-инжиниринг.

Что касается номинации «Инновации в экологии», университет представил проекты симбиотической активности зернобобовых культур (на примере фасоли овощной) в экологической составляющей региона и влияние возделывания шалфея испанского (чиа) в органическом севообороте на экологию региона. ОмГАУ получил диплом и памятный знак в первой номинации и диплом во второй номинации.