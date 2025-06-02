Перебои с газом возможны в Омске и 16 районах.

В некоторые дни с 3 по 27 июня у абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Омск» могут произойти перебои с газоснабжением. Причина – ремонт на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях в Омской области.

Ремонтные работы проводит Омский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» для повышения надежности газоснабжения потребителей в осенне-зимний период.

Перебои с газоснабжением могут продлиться от 8 до 104 часов. Они затронут как Омск, так и населенные пункты в 16 районах Омской области: Азовский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Нововаршавский, Одесский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Таврический, Тюкалинский, Черлакский и Шербакульский.

В этот период «Газпром межрегионгаз Омск» рекомендует омичам использовать газ только для приготовления пищи, чтобы снизить нагрузку на сети. Газоснабжение юридических лиц на время проведения работ прекратят, о чем им предварительно сообщили.

После завершения ремонтных работ газораспределительные организации Омской области приступят к восстановлению газоснабжения. Более подробно узнать о перебоях с газом можно по ссылке.