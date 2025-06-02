Некачественный продукт можно определить по внешнему виду.
Любителям мороженого рассказали, как определить качественный продукт. По словам специалистов, внимательное изучение внешнего вида изделия позволит выявить признаки нарушения технологий производства или условий хранения.
– Перед покупкой мороженого внимательно изучите его состав. Рецепт классического продукта включает молоко (не менее 40 %), сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается, – сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Роскачества.
Покупателю следует обратить внимание на поверхность десерта: наличие мелких льдинок, разводов и неоднородного цвета указывает на повторную заморозку или плохое перемешивание компонентов. Специалисты рекомендуют избегать продуктов с такими признаками.
Особое значение имеют сведения о содержании жира в изделии.
– На упаковке обязательно должна быть указана жирность: до 7,5 % – это молочное мороженое, от 8 до 11,5 % – сливочное, а от 12 до 20 % – пломбир. (…) Не бойтесь стабилизаторов в составе: они помогают мороженому сохранять форму и не таять слишком быстро, – добавили в пресс-службе.
По мнению экспертов Роскачества, деформация мороженого свидетельствует о том, что товар находился в ненадлежащих условиях хранения или близится к истечению срока годности.