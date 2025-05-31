Алексей Провозин устроил себе 5-дневный отпуск в краю гор.

Депутат Омского горсовета Алексей Провозин выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии с отдыха на Алтае. По словам народного избранника, он отправился туда в мае, пока нет высокого туристского сезона.

– Пока не начался активный сезон на Алтае, пока дороги, луга и пляжи пустые, пока кони еще свежие – самое время поскакать дней пять! – написал в соцсетях Провозин.

Отметим, что на его странице немало постов с занятиями конным спортом.

Алексей Провозин является одним из старожилов Омского горсовета. Сейчас он возглавляет комитет по вопросам экономического развития.