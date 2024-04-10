Стабильно убыточное муниципальное предприятие тратит миллионы в год на свои нужды. А зарабатывает по-прежнему в разы меньше.

Стабильно убыточное муниципальное предприятие тратит миллионы в год на свои нужды. А зарабатывает по-прежнему в разы меньше.

На сегодняшнем комитете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в горсовете Омска вновь зашел разговор об убыточности муниципального предприятия «Комбинат специальных услуг». Городские похоронщики, несмотря на явную востребованность этого вида бизнеса, каждый год показывают стабильный минус. Такая парадоксальная ситуация закономерно вызывает вопросы у депутатов.

Так случилось и на этот раз. Тем более что оказалось, что городские похоронщики за минувший год израсходовали 100 млн рублей, большая часть из этой суммы – средства за оплату земельного налога за участки, занятые муниципальными кладбищами. Глава комитета по вопросам экономического развития Алексей Провозин уточнил, есть ли у предприятия планы по увеличению доходов.

– Есть ли у предприятия возможности по снижению затратной части и планы по зарабатыванию денег. Потому что 100 млн рублей каждый год для городского бюджета – большая нагрузка. Можете ли вы предложить варианты уменьшения этой суммы? – спросил Провозин.

На что глава КСУ Михаил Квитков пояснил, что стать прибыльным предприятие не в состоянии – для этого нужны новые расходы. Однако кое-какой бизнес все же наладили – возродили производство венков, гробов и крестов. Предложения по оптимизации работы также готовы.

– Это некоммерческая организация. За последнее время экономическая динамика была все время отрицательная. Снижение расходов связано с оптимизацией имущественного комплекса предприятия, когда производство было достаточно крупное, – рассказал директор «Комбината специальных услуг». – Единственное, мне удалось возродить производство веночной продукции с перспективой. И возродить производство гробов и крестов в объеме, необходимом для предприятия. Чтобы быть конкурентоспособным на рынке, нужны колоссальные затраты. Потому что сейчас производство убито. Чтобы предприятие снизило нагрузку на бюджет, я провел работы по оптимизации работы кладбищ. Предложение у меня готово.

Депутаты поддержали инициативу по увеличению доходности омских погостов и договорились обсудить проблемы «Комбината специальных услуг» на следующих заседаниях комитета по вопросам ЖКХ.