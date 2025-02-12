Обозреватель РИА «Омск-информ» выяснил, могут ли муниципальные рынки перейти в частные руки или быть ликвидированы из-за убыточности.

В конце прошлого года завершилась приватизация МУП Омска «Муниципальные рынки». Теперь предприятие является акционерным обществом (АО) «Муниципальные рынки». Обозреватель РИА «Омск-информ» разобрался, какие изменения ждут четыре омских рынка, входящих в это АО, – Левобережный, Ленинский, Советский и Центральный. Могут ли они перейти в частные руки и впоследствии быть ликвидированы? Кто будет решать их дальнейшую судьбу? И есть ли будущее у традиционных рынков, в то время как различных торговых точек у дома и гипермаркетов в избытке?

Место встречи

Городской рынок – это не просто локация, где можно купить свежие продукты питания, что-то из одежды, отыскать разные бытовые мелочи. Это прежде всего место общения покупателей и продавцов, а еще и развлечений, когда на рынке периодически разворачивается ярмарка.

На рынок продолжают ходить, чтобы купить то, чего не найдешь в сетевом магазине. Еще остались любители поторговаться, испытывающие особый азарт от словесной дуэли с продавцом и кайфующие, если удалось сбить цену даже ненамного.

Когда-то на каждом рынке прослеживалась своя уникальность. На один ездили за самой вкусной в городе квашеной капустой и соленой черемшой, в другом месте всегда продавались цыплята-корнишоны. Где-то можно было заказать редкий деликатес – бараньи язычки. Было и больше товаров с юга, домашних деликатесов из мяса и рыбы, крафтовых сыров.

К сожалению, в последние годы оживление на муниципальных рынках Омска наблюдается лишь по пятницам и субботам. Действительно, на губернских ярмарках можно купить свежую качественную фермерскую продукцию. И хорошо, если покупатель и продавец найдут друг друга и подружатся. Но особенность ярмарок – даже в лютые морозы и в жару торговля идет на улице. И это при полупустых крытых павильонах.

Пусто и негусто

В будние дни на муниципальных рынках и вовсе негусто как продавцов, так и покупателей.

Непонятно, как сводит концы с концами Советский рынок, на котором прилавков заметно поубавилось, а те, что сохранились, пустуют наполовину.

Губернская ярмарка проходит здесь, по сути, всего несколько часов в неделю – с раннего утра и до обеда пятницы. В субботу часть фермеров распродают остатки продукции, а часть перебазируется на Левобережный рынок.

Запустение царит основное время и на Центральном рынке. Здесь не увидишь былого мясного изобилия. Половина рядов – пусты. Но торг, похоже, тут уже неуместен. И хотя продавцов в будни может быть столько же, сколько и покупателей, ничтожно мало, тем не менее цены явно остаются завышенными, никто не желает уступать, а мясо теряет товарный вид. Обеднели и ряды с рыбными и мясными деликатесами, да и фруктов с овощами почти не видно.

Левобережный рынок, пожалуй, выглядит презентабельнее остальных, здесь не так давно были подняты из цоколя мясные ряды, они выглядят современно. Однако стало меньше, чем в былые годы, мясных и рыбных фермерских деликатесов.

С губернской ярмаркой на улице конкурирует стихийная торговля – из багажников автомобилей, с ящиков и даже с картонок на асфальте могут продавать и мясо, и молочные продукты. Рейды и штрафы не в состоянии искоренить это явление уже много лет. Возможно, дело в том, что у стихийных продавцов тоже есть свои постоянные покупатели.

Оживлённее выглядит Ленинский рынок, однако, как выяснилось – это отнюдь не заслуга управленцев.

Можно сколько угодно говорить, о том, что особенность у рынков такая и это нормально – наплыв покупателей в определенные дни недели и часы. Но ведь у муниципальных рынков есть более успешные конкуренты. Например, частные: Казачий, Зеленый, Первомайский и другие, где покупателей ждут с утра и до 7 – 8 вечера всю неделю. И там не бывает пусто – всегда можно купить что-то интересное.

Что изменится после приватизации?

Как нам пояснили в департаменте имущественных отношений администрации Омска, смена статуса не повлечет никаких принципиальных изменений в работе рынков. Существует некий комплексный план развития АО «Муниципальные рынки», в котором на текущий год запанирована работа по популяризации рынков и привлечения покупателей, улучшению условий ведения торговли как в павильонах, так и на ярмарочных площадях. На Центральном рынке запланирован ремонт фасада здания и помещений холодильных камер. На Советском – ремонт асфальтобетонного покрытия, входной группы и фасадов, а также обустройство территории для проведения губернской ярмарки.

На вопрос РИА «Омск-информ» о причинах низкой занятости рынков, особенно в будние дни, из ответа за подписью первого зама директора департамента имущественных отношений Марии Стуколовой следует, что за 2024 год данных нет. Зато приводятся весьма оптимистичнее цифры о занятости прилавков за 2023 год – более 87 %.

Однако, по нашим наблюдениям, в конце прошлого и начале этого года ситуация явно изменилась в худшую сторону. Советский и Центральный рынки не заняты и наполовину.

Оказывается, торговые места под губернские ярмарки предоставляются со вторника по воскресенье с 8 до 16 на всех рынках. Но фермеры и садоводы привозят свою продукцию, когда им удобнее – по пятницам и субботам. Арендная плата в рамках ярмарок невысокая – 100 рублей за «квадрат». Но даже это не побуждает легализоваться стихийных торговцев, появляющиеся регулярно вблизи Ленинского и Левобережного рынков.

Решение должно быть коллегиальным

Перед тем как МУП «Муниципальные рынки» подвести под акционирование, шла длительная кропотливая работа депутатов Омского горсовета. Уточним, что акционирование МУПов происходило согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон № 485-ФЗ о МУПах и в соответствии с требованиями Федерального закона № 135-ФЗ о защите конкуренции.

В прошлом созыве ОГС инициатором создания рабочей группы по этому вопросу стал омский предприниматель и депутат Алексей Провозин. Затем работа продолжилась и в текущем созыве.

– В процессе преобразования формы собственности звучит термин «приватизация». Хочу сразу успокоить читателей, речь о продаже не идет. Такое название этому юридическому режиму дал федеральный законодатель. А суть его – это превращение муниципального предприятия в акционерное общество. Но по-прежнему муниципальными рынками владеет на 100 % город Омск. Весной этого года мы вернемся к вопросу о будущем рынков и примем целый комплекс решений. В том числе и о вхождении или о невхождении в состав совета директоров представителей депутатского корпуса, – пояснил Алексей Провозин.

Он подчеркнул, что высказывает свою точку зрения как омича и депутата, но не выражает при этом ни позиции всего ОГС, ни партии.

– Мы видим эволюцию городских рынков за последние 30 лет. И становится понятно, что, к сожалению, позиция собственника – администрации города Омска – по отношению к рынкам была некачественная, неграмотная, недальновидная. Совершенно зря продавали «кусками» имущество Ленинского и Левобережного рынков. В результате мы видим эффект «лоскутного одеяла», особенно это выражено на Ленинском рынке. Получилось как в крестьянстве – чересполосица, и это плохо, потому что большие комплексы надо эксплуатировать все-таки по некой единой политике, – считает Провозин.

По его мнению, самостоятельно городу управлять всеми четырьмя рынками не имеет смысла. Оставшиеся муниципальные участки Ленинского и Левобережного рынков целесообразно сдать в долгосрочную аренду. Причем, сдавая в аренду муниципальную недвижимость, город мог бы потерять ее в перспективе. Таково законодательство. Однако рынки в новом статусе, как имущество акционерного общества, защищены от передачи в частные руки.

– Возможно, я изменю свою точку зрения впоследствии, но на сегодняшний день я бы подумал о режиме долгосрочной аренды. Коммерсант лучше справится, я бы не управлял этими активами самостоятельно. Но от имущественного комплекса – ни от Ленинского, ни от Левобережного – избавляться нельзя. Есть нормальная недвижимость, пусть будет городская, пусть принадлежит акционерному обществу, – уверен депутат. – Что касается Советского рынка, там ситуация сложнее всего, потому что он откровенно нерентабелен. Может быть, режим аренды что-то нам покажет.

Омску нужен городской рынок

Центральный рынок занимает, пожалуй, самое выгодное место из всех муниципальных. Вокруг активно ведется застройка. Отчего в среде самих торговцев возникло предложение, что после приватизации рынок может быть снесен, а земля отдана, например, под жилмассив. Однако уже в этом году в филиал «Центральный» планируются финансовые вливания. Алексей Провозин также считает слухи о возможной ликвидации этого комплекса беспочвенными.

– Опять же выскажу свою субъективную точку зрения. Центральный рынок я бы и не продавал ни в коем случае и в аренду бы не сдавал. Вот этот рынок я бы эксплуатировал самостоятельно, силами акционерного общества, силами менеджмента. Были и будут социальные проекты, которые важны для омичей, но не направлены на прямое извлечение прибыли. Я бы хотел на этом месте видеть по-прежнему Центральный омский городской рынок. Только модернизированный, красивый, прибыльный, веселый, задорный. Рынок, который не стыдно показать и омичам, и гостям города, – считает Провозин.

Таким образом, мы выяснили, что приватизация или акционирование муниципальных рынков защищает их от разбазаривания и возможной передачи в частные руки. Имущество АО можно смело сдавать в аренду. Планов по ликвидации этих предприятий торговли нет. Напротив, изыскиваются средства на ремонты.

Обсуждение дальнейшей судьбы муниципальных рынков продолжится уже этой весной, а все решения будут приниматься коллегиально. Очень хочется на это надеяться.