Омск-Информ
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·Политика

Он был внесен в федеральный реестр за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов.

Председатель комитета по образованию Азовского района Омской области Иван Келлер лишился должности из-за утраты доверия.

Чиновник внесен в федеральный реестр лиц, уволенных по причине утраты доверия за то, что не предпринял необходимых мер для предотвращения или разрешения конфликта интересов, в котором он принимал участие. Данное основание предусмотрено частью 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и пунктом 7.1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Информация об увольнении Ивана Келлера занесена в специализированный реестр лиц сроком на пять лет.

Напомним, что ранее за утрату доверия уволили главу Павлодаровского сельского поселения Бауыржана Салыкова.

Алексей Новиков
·Политика

Он был внесен в федеральный реестр за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов.

Председатель комитета по образованию Азовского района Омской области Иван Келлер лишился должности из-за утраты доверия.

Чиновник внесен в федеральный реестр лиц, уволенных по причине утраты доверия за то, что не предпринял необходимых мер для предотвращения или разрешения конфликта интересов, в котором он принимал участие. Данное основание предусмотрено частью 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и пунктом 7.1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Информация об увольнении Ивана Келлера занесена в специализированный реестр лиц сроком на пять лет.

Напомним, что ранее за утрату доверия уволили главу Павлодаровского сельского поселения Бауыржана Салыкова.

Алексей Новиков